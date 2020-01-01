1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yüzde 4 yükselerek 37,74 seviyesine ulaştı.
 01 Ocak 2020 19:29
Yazdır
İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Aralık'ta doluluk oranı yüzde 33,47'ye kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla yüzde 4 artarak yüzde 37,74'e yükseldi. Son 10 yıla göre kıyaslama yapıldığında 2019, barajlardaki doluluk oranı bakımından sondan ikinci sırada yer aldı.

2010 Aralık ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 83,79 olurken, 2011'de yüzde 60,26 ve 2015'te ise yüzde 58,68 olmuştu.

2013 yılı ise barajların doluluk oranı yüzde 38,41'te kalarak son on yılda su seviyesinin en az olduğu sene olarak kayıtlara geçti.

Barajların doluluk seviyeleri

Son yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk seviyesi şöyle oldu:

Alibey yüzde 44, Darlık 46,32, Ömerli 36,50, Kazandere 4,16, Istrancalar 20,78, Terkos'ta yüzde 49,43, Büyükçekmece'de 34,31, Pabuçdere 2,92 ve Sazlıdere'de yüzde 32,83.

Mevcut doluluk oranlarına göre İstanbul barajlarında toplam 331 milyon metreküp su bulunuyor.

İstanbul'da kış aylarında günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını
01 Ocak 2020 19:17		 Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı
01 Ocak 2020 18:29
Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar
01 Ocak 2020 17:50		 Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada
01 Ocak 2020 17:12
Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi
01 Ocak 2020 16:30		 Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı
01 Ocak 2020 16:18
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor
01 Ocak 2020 16:09		 Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu
01 Ocak 2020 16:00
Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor
01 Ocak 2020 15:47		 Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
01 Ocak 2020 15:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:07 - 'Kablo faresi' lakaplı yakalandı19:57 - Evi terk eden eşini öldürüp intihara kalkıştı19:47 - Bakan Dönmez'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama19:42 - Bolu Dağı Tüneli'nden yaklaşık 11,3 milyon araç geçti19:37 - Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor19:32 - 'Diş çürükleri kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor'19:29 - İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu19:25 - Ev tozu akarlarına karşı 'vakumlu süpürge' uyarısı19:21 - Kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor19:17 - Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını
19:13 - Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'da toprağa verildi19:09 - Bakan Kurum açıkladı: İşte kapatılan termik santraller19:08 - 33 kilo ağırlığında dev yayın balığı ilgi odağı oldu18:58 - Dikkat! Trans yağ sigara kadar zararlı18:55 - Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi18:51 - Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini çocuklarla izledi18:39 - Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye mesaisine başladı18:39 - Geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkeklerin iç dünyaları 2
mesafe 1
kuru iğne tedavisi 2
yılbaşı 2
osmanlı 1
Sana layık kul olamadık 1
atiye 4
müslüman noel kutlamaz 2
kendimden bir başkasını kapsarım 1
hoşgeldin şehr-i transfer 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam