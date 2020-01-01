Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
|01 Ocak 2020 19:37
|Yazdır
Kars ve Ağrı'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu Kars'ta, bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye ve halıyla örterek soğuklardan korumaya çalıştı.
Kent genelindeki dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kaleiçi Mahallesi'nde dolmuş şoförlüğü yapan Bayram Karslı, durağın önünü mesken tutan güvercinleri yemleyerek aç kalmamalarını sağlıyor.
Sarıkamış ilçesinde de çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sarıkamış-Kars kara yolu üzerinde bulunan Allahuekber Şehitlik Anıtı'ndaki asker heykellerinin kırağı tutması da güzel görüntü oluşturdu.
Öte yandan belediye ekipleri, yollarda biriken kar yığınlarını kamyonlara ilçe dışına taşıdı.
Ağrı
Ağrı genelinde hakim olan dondurucu soğuklar nedeniyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu.
Vatandaşların araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Vatandaşlardan Ömercan Belgin, kentte soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Ağrı'da normalde kışlar sert geçer. Bugüne kadar hava iyiydi ama bugün çok soğuk. Ağaçlar kırağı tuttu, nehirler dondu. Biz de donuyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor
01 Ocak 2020 19:21
|Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'da toprağa verildi
01 Ocak 2020 19:13
|Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi
01 Ocak 2020 18:55
|Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye mesaisine başladı
01 Ocak 2020 18:39
|Öğrenciler dileklerini ağaca astı, otel müşterileri gerçekleştirildi
01 Ocak 2020 18:34
|Güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau
01 Ocak 2020 18:32
|Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu
01 Ocak 2020 17:58
|Gıda'da yeni dönem başlıyor
01 Ocak 2020 16:35
|Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı
01 Ocak 2020 15:36
|YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
01 Ocak 2020 13:35