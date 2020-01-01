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Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit yok

Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor.
 01 Ocak 2020 19:52
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Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde Muğla'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor.

Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor.

Muğla ve özellikle turistik Bodrum, Marmaris ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerinde belirlenen 1584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

Ağustos ve eylülde ziyaret ettiği Muğla'da özellikle Bodrum ilçesinde imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Bakan Kurum'un görevlendirmesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile teknik ekip, kıyılarda denetimlerde bulundu.

Bölgede daha sonra görevlendirilen 4 müfettiş, ekiplerle çalışma yürüterek yapı kayıt belgelerini incelemeye aldı. Ekipler, bu çalışmaların yanı sıra alanda da denetimlerde bulunarak fotoğraf ve videoyla yapılan tespitleri kayıt altına aldı. Çalışmalar, uydudan çekilmiş fotoğraflarla kıyıların eski ve yeni hali karşılaştırılarak desteklendi.

Özdil, AA muhabirine, Bakan Kurum'un kente yaptığı ziyaretlerin amacının mevcut projelerdeki mevzuata aykırılıkların giderilmesi, kaçakların önlenmesi ve ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

Muğla ve ilçelerinde ilk etapta belirlenen villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımına başlandığını belirten Özdil, "Bodrum'daki süreç yüzde 99 seviyesine geldi. Çok az bir nokta kaldı. Diğer ilçelerle ilgili olan tespitlerimiz de devam ediyor. Yakın zamanda Marmaris, Datça, Menteşe ve birçok ilçemizde yapılan tespitlerin ardından belirlenen aykırılıklara göre kaçak yapılardaki yıkımlar devam edecek." dedi.

"Şikayetleri teker teker değerlendiriyoruz"

Kentte çalışmaların ve yıkımların aralıksız sürdüğüne işaret eden Özdil, şöyle konuştu:

"Muğla'da yaklaşık 200 bin yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Bunların değerlendirmeleri yapılıyor. Öncelikli olarak korunan alanların üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu alanlar Bakanlığımız için çok kıymetli. Bu arada diğer kişilerin kendilerine rant elde ettikleri alanlara da yoğunlaşıyoruz. Yoğun bir şikayet mekanizması var. Şikayetleri teker teker değerlendiriyoruz. Belediyelerimizin de ihbarları var, bunları da değerlendiriyoruz. Bunların içerisinde yargı sürecine gidenler var. Yargı süreçleri devam edenleri de doğal olarak bekliyoruz. Yargı süreçleri tamamlandığında tekrar devam edilir. Yapı Kayıt Belgesi'yle beraber devletimizin sunduğu imar barışı kapsamında bir hakkı farklı noktalara çekerek kendilerine kaçak yapı adı altında oluşturulan alanlarla ilgili mücadelemize devam ediyoruz."

Muğla genelinde 1584 yapı kayıt belgesinin incelemesinin tamamlandığına değinen Özdil, yaklaşık 3 bin 500 yapı kayıt belgesiyle ilgili de incelemelerin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

İncelemesi tamamlanan yapı kayıt belgelerinden 984'ünün iptal edildiğine dikkati çeken Özdil, "Bunlardan 138 yapının da yıkımı şu ana kadar tamamlandı. Yürütmeyi durdurma süreci devam eden yapılar da var. Bunlar da yargı kararlarının ardından yıkılacak. Süreç uzun ve imara aykırı yapılara asla izin vermeyeceğiz. Yargı süreçleri ve sonrasındaki yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi de uzun bir süreci kapsıyor." diye konuştu.

Bakanlığın güçlü iradesiyle turizm merkezlerinde mevzuata aykırı yapılara artık insanların cesaret edemediğini vurgulayan Özdil, kentte yeni bir kaçak yapılaşma olmadığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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