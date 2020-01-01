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Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu

Gelecek Partisi'nin kurucusu Ahmet Davutoğlu, komik videoların paylaşıldığı TikTok platformuna üye oldu. Türkiye'den 38 milyon kişinin kullandığı uygulamadan paylaştığı ilk videoda ormanlık bir alanda yürürken görünen Ahmet Davutoğlu "Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler.' Biz de geldik, Gençlik nerede biz oradayız" dedi.
 01 Ocak 2020 20:17
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Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu gençlik açılımı yaptı.

Çin merkezli olan video paylaşım platformu TikTok'ta hesap açan Ahmet Davutoğlu ilk mesajını da gönderdi. Ahmet Davutoğlu ilk paylaşımında "Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler.' Biz de geldik, Gençlik nerede biz oradayız" dedi. Davutoğlu paylaştığı ilk videonun altına "Merhaba ben de artık Tik Tok'tayım" diye yazdı.

TÜRKİYE'DE 38 MİLYON KULLANICISI VAR

TikTok, içerisinde yer alan yüzlerce görsel ve ses efektleriyle kısa videolar çekmenize yarayan bir sosyal ağ uygulaması olarak Türkiye'de 38 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

TİKTOK, TWİTTER'I GERİDE BIRAKTI

Dijital Düşün Derneği, Türkiye'deki sosyal medya uygulamalarının 10 yıllık değişimine ilişkin hazırladığı videoda, Facebook 10 yıldır zirvedeki yerini korurken, son dönemde TikTok uygulaması Twitter kullanıcılarını geride bıraktı.

Son 10 yılda Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Bugün Türkiye'deki internet kullanıcılarının %95'i bir sosyal medya platformuna üye. Düzenli olarak haftada birden fazla kez sosyal medya sitesine giriş yapan aktif kullanıcı oranı %67. Günde ortalama olarak sosyal medyada geçirilen zaman ise 2 saat 46 dakika. Türkiye nüfustan bağımsız olarak sosyal medyayı en yoğun kullanan ilk 10 ülke içinde. Hatta Instagram, TikTok gibi uygulamaların kullanımında ilk 3 ülke içinde. Bu oranlar dünya geneli ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek.
Memurlar.Net
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