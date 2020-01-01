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Sosyal medyada içki yapımını anlattı: Yakalandı
Antalya'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan A.Ç. gözaltına alındı.
|01 Ocak 2020 20:26
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sahte içkinin nasıl imal edileceğini anlatan A.Ç.'yi takibe aldı. Şüphelinin Muratpaşa ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine baskın yaptı. Gözaltına alınan A.Ç.'nin evinde sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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