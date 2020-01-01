İngiliz devi peşini bırakmıyor! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'ye bu sezon hayat veren Vedat Muriç'in peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. Kosova Milli Takımı'yla, İngiltere'ye attığı gollerden sonra İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmeyen Vedat Muriç için en ısrarcı takımın Tottenham olduğu belirtildi. İngiliz basını Kosovalı golcünün transferi için 8 milyon euroyu gözden çıkartan Tottenham'ın, Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığını öne sürdü.

MANCHESTER UNİTED DA İSTİYOR

Vedat Muriç'in ismi daha önce M.United'ın da gündemine gelmişti. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki golcüye İtalya'dan da çok ciddi teklifler var. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ise golcü oyuncuyu satmak niyetinde değil. Bu sezonun ilk yarısında 17 maçta forma giyen Vedat, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.