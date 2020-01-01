Türkiye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Türkiye'nin bir çok şehrinde 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Adıyaman

Adıyaman'daki özel bir hastanede saat 00.00'da 3 kilo 850 gram ağırlığında doğan bebeğe "Zeynep Ömür" adı verildi.

Anne Gül Sayıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini ifade etti.

2020 yılının ilk doğan bebeklerinden birinin kendi kızı olduğunu belirten Sayıner, "Bebeğimin yılın ilk dakikalarında doğması bizleri ayrıca mutlu etti. Kızımın adını Zeynep Ömür koymak istiyorum. 3 kilo 850 gram olan bebeğimin sağlıklı olmasına da sevindim." diye konuştu.

Baba Hakan Sayıner ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Kadın doğum uzmanı Dr. Münire Yücel ise 2020 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdiklerini aktararak, "Çok güzel ve sağlıklı bir bebek dünyaya geldi, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bartın

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Utku Berk" ismi verildi.

Ercan ve Şükran Günay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Şükran Günay, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Utku Berk koyduklarını aktaran Günay, bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldığını ve yeni yılın ilk dakikalarında doğmasının heyecanını yaşadığını ifade etti.

Öte yandan, Bartın Valisi Sinan Güner, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın taktı.

Bursa

Bursa Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine Recep Arda ismi verildi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde, Öznur ile Nihat Uysal çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında erkek çocuğu oldu. Recep Arda ismi verilen bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bebeğe altın hediye ederken, Uysal çiftine de bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Aktaş, 2019 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Semra ile Mustafa Top çiftini de ziyaret etti. Çocuklarına Fatıma Zehra adını veren Top çiftine çiçek veren Aktaş, bebeğe altın taktı.

Aktaş, yeni yılın ilk dakikalarında yaptığı açıklamada, 2020'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Sadece bir gün değil 365 gün boyunca yaptıkları ziyaretleri bu gece de sürdürdüklerini kaydeden Aktaş, "Bu gece taksici esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. 2019'un son, yeni yılın ilk bebeğini hastanede karşıladık. Yeni doğan yavrularımıza hayırlı uzun ömürler diliyorum. Hem yerelde hem genelde 2020, 2019'dan çok daha güzel olacak. Ulaşımdan altyapıya her alandaki yatırımlarımızla bu doğan yavrularımıza sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

Ziyarete katılan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da yeni doğan bebeklere sağlıklı bir ömür dilerken yeni yılın Bursa ve Türkiye için hayırlar getirmesini temenni ettti.

Diyarbakır

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismi verildi.

Anne Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Tekin, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutululuk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Elazığ

Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'de normal doğumla 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Anne Meryem Yıldız, bebeklerine "Emir Ali" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla yeniden anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız, "Çok mutluyum. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin." dedi.

Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.

Isparta

Isparta'da saat 00:00'da dünyaya gelen "Adnan Yiğit" 2020'nin ilk bebeği oldu.

Isparta Hastanes'inde Merve ve İzzet Demirbaş çiftinin 3 kilo 330 gram doğan bebeklerine Adnan Yiğit ismi verildi.

Anne Merve Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin kendilerine yeni yıl hediyesi olduğunu söyledi.

Üçüncü bebeğinin dünyaya geldiğini ifade eden Demirbaş, "Çok mutluyuz, bu çok değişik bir heyecan oldu, çok güzel bir hediye." dedi

Baba İzzet Demirbaş ise "Aynı zamanda ben bu hastanenin başhekim yardımcısıyım, bugün hasta yakını olarak buradayım. Çok mutluluk verici bir olay, yeni yılın ilk dakikalarında çocuğumuzun dünyaya gelmesi güzel. Ekip arkadaşlarımızla beraber olması beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla 2020'nin ilk bebeği "Cengiz" oldu.

Kentteki özel bir hastanede, Yonca ve Mikail Göçer çiftinin dördüncü çocuğu saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Sezaryenle 3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Yonca Göçer, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Göçer, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, bebeklerinin ismini Cengiz olarak koyduklarını söyledi.

Dördüncü de olsa oldukça heyecanlandıklarını belirten Göçer, "Çok heyecanlıyım, mutluyum, huzurluyum. Yeni yılda bir bebeğim oldu. Anlatılmaz bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür sağlık ve sıhhatli. Yeni dördüncü çocuğumu kucağıma alarak girmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Kars

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde 2020'nin ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi.

Taylan ve Songül Uluçay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu. "Uluçay" adı verilen bebek saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

3 kilogram ağırlığında bebek dünyaya getiren Songül Uluçay, bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan, Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Kilis

Kilis'te 2020 yılının ilk bebeği doğdu.

Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde Emine-Ali Yılmazer çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğe "Alihan Kemal" adı verildi.

Bebeğe ilk hediyeyi aileyi ziyaret eden AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık verdi.

Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya geldiğini belirtti, Gaziantepli bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğan bebeğin vatanına, milletine faydalı olması dileğinde bulundu.

Karataş da kentte 2020'de dünyaya gelen ilk bebek olan Alihan Kemal bebeği karşılamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çocukların ülkenin geleceği için önem arz ettiğini belirten Karataş, bu vesileyle yeni yılın ülkeye barış, huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesi temennisinde bulundu.

Baba Ali Yılmazer de çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılda doğum yapmış tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin. Önemli olan sağlıklı olması." diye konuştu.

Kocaeli

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine Enes ismi verildi.

Hülya ve Ergün Mutlu çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında erkek çocuğu oldu. Enes ismi verilen bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bebeğin kulağına ezan okudu, Mutlu çiftini tebrik ederek, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Hastanedeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının da yeni yılını tebrik eden Büyükakın, "2020 yılının tüm çocuklarımıza mutluluklar getirmesini diliyorum. Onların sağlıklı büyümesi, aileleriyle huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi en büyük arzumdur." ifadelerini kullandı.

Büyükakın ayrıca, kentin çeşitli bölgelerinde görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini de ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Büyükakın'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney eşlik etti.

Malatya

Malatya'da 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Malatya Eğitim Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde saat 00.07'de 2 kilo 900 gram ağırlığında doğan bebeğe "Azra" adı verildi.

Anne Gülistan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, "3 erkek oğlum vardı, bir kızım doğdu, mutlu oldum. Hayırlı bir yıl bekliyoruz. Ortanca çocuğum hasta, sağlığına kavuşur inşallah." şeklinde konuştu.

İnşaat işçisi baba Cumali Karakaya ise 3 erkek çocuktan sonra kız çocuğu sahibi olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Karakaya, Azra'nın eve daha fazla sevgi katacağına inandığını belirterek, "Sevinçliyiz ama sevincimiz buruk, lösemi hastası oğlum var, ona nakil yapılacağında alternatifler çoğalsın diye bir çocuk daha yaptık. İnşallah 2020 yılı İslam ümmeti için hayırlı olur. İnşallah Azra bize uğur getirir, Allah evladı olmayanlara da evlat versin." dedi.

Kadın doğum uzmanı Doç. Dr. Hanifi Şahin ise Azra'nın sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Mardin

Mardin'de 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Merkez Artuklu ilçesinde özel bir hastanede Fırat ve Hatice Yiğit çiftinin saat 00.00'da dünyaya gelen 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeklerine "Emirhan", aynı hastanede Abdülkerim ve Gurbet Öncül çiftinin ise saat 00.02'de 3 kilo 200 gram dünyaya gelen kız çocuklarına "Türkan" ismi verildi.

Emirhan bebeğin babası Fırat Yiğit, yeni yılda baba olma mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çocuğumuz 2020'de doğdu. Saniyelerle dünyaya geldi. Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Çok güzel bir duygu." dedi.

Türkan bebeğin babası Abdülkerim Öncül de üçüncü kez baba olma sevincini yeni yılın ilk dakikalarında yaşadığını dile getirdi.

Mardin Devlet Hastanesi'nde de Selva ve Şerif Oruk çifti, normal doğumla bir erkek bebek sahibi oldu.

Anne Oruk, "Yeni yılda geldiği için sevindik, çok şükür. Adını Emirhan koyduk." dedi.

Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül tarafından yeni yılda dünyaya gelen bebeğe çeşitli hediyeler verildi.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine Cennet Nur ismi verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Dolunay'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla kız çocuğu oldu.

Cennet Nur ismini koydukları 3 kilo 250 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Dolunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Dolunay," İki oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Sağ salim doğum yaptık. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise yılın ilk bebeği ve annesine hastanede ziyarette bulunarak, altın hediye etti.

Osmaniye

Osmaniye'de yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "İkra" ismi verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Nurgül ve Fikret Kıldacı çiftinin saat 00:05'de 3 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen bebeğine İkra ismi verildi.

Anne Nurgül Kıldacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada üçüncü kez annelik sevinci yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek altın ve çiçek verdi.

Ziyarette AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor ile Başhekim Tamer Gülsur da bulundu.

Sakarya

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Ahmet Emin" ismi verildi.

Fezayil ve Nurgül Çakır çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 370 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Nurgül Çakır, üçüncü kez annelik sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Ahmet Emin koyduklarını ifade eden Çakır, bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde kucağına aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, aynı hastanede doğan 2019 yılının son bebeği olan Doğukan ve Necla Aydın çiftinin oğlu "Yiğit Asaf" ile yeni yılın ilk bebeği "Ahmet Emin"i ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Samsun

Samsun Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Akın Hüseyin babasına şans getirdi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Türe'nin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla erkek çocuğu oldu. Akın Hüseyin ismi verilen 3 kilo 150 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türe ailesini ve bebeği hastanede ziyaret etti.

Ziyaret esnasında baba Mustan Türe'nin işsiz olduğunu öğrenen Başkan Demir, babayı iş imkanına kavuşturacaklarını belirterek, bebeğin rızkıyla dünyaya geldiğini dile getirdi.

Baba Türe ise basın mensuplarına, Çorlu'da çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldığını ifade ederek, "Oğlum dünyaya rızkıyla geldi. Yeni yılın ilk bebeği olmasının yanı sıra bizi ziyarete gelen valimiz ve belediye başkanımız bana iş sözü verdi. Hem çocuğumun dünyaya gelmesinden hem de iş imkanına kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Vali Kaymak ve Demir, yılın ilk bebeği ve annesine altın hediye etti.

Siirt

Siirt'te 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Siirt Devlet Hastanesi'nde Sevcan ve Süleyman Ünlükaya çiftinin ikinci çocuğu Gülcesu saat 00.01'de, Gülbahar ve Hifzullah Demir çiftinin erkek çocuğu da 00.20'de dünyaya gözünü açtı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Muhammed Siraç Güneş, yeni yılın ilk bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.

Çiftleri kutlayan Güneş, "2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Yeni yılın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Baba Süleyman Ünlükaya ise yeni dünyaya gelen kız çocuğuna Gülcesu ismini verdiğini söyledi.

Sivas

Sivas'ta 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Medicana Sivas Hastanesinde Ayşe ve Bekir Öztürk çiftinin ikinci çocuğu saat 00.15'de dünyaya gözünü açtı. 3 kilo 65 gram olarak dünyaya gelen bebeğe Zehra Melek ismi verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek'i ziyaret ederek baba Bekir ve anne Ayşe Öztürk'ü tebrik etti.

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, Zehra Melek bebeğe altın hediye etti.

Anne Ayşe Öztürk, Zehra Melek'in yeni yılda doğmasını beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.

Nurşen Kavan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.00'da 4 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Anne Kavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk dakikalarında ikinci çocuğunu kucağına almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kavan, yeni yılın çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Şırnak

Şırnak Devlet Hastanesi'nde 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi. Şehriban ve Sekvan Algül çiftinin normal doğumla yeni yılın ilk dakikalarında kız çocukları dünyaya geldi.

Anne Şehriban Algül, 2 kilo 740 gram doğan kız çocuklarına "Ezmira" ismini verdiklerini söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni doğan Ezmira bebeği ziyaret ederek aileyi tebrik etti.

Pehlivan, "Aileye ve bebeğe sağlık mutluluk esenlik diliyorum." diyerek, bebeğe çeyrek altın taktı.