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Milli Eğitim Müdürü'nden köy okuluna tam not

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki ilk/ortaokulu gezerek tam not verdi.
 01 Ocak 2020 21:16
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Milli Eğitim Müdürü'nden köy okuluna tam not

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki ilk/ortaokulu gezerek tam not verdi.

İlk olarak Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Tekirdağ İl Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ve Şube Müdürü Ömer Çelik ile bir araya geldi. Makam ziyaretinin ardından Muratlı'nın tek köy okulu olan Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulunu ziyaret eden Müdür Ulusan, sınıfları kontrol etti. Sınıf düzenlerini çok beğendiğini dile getiren Ulusan, özel bir üniversitenin katkılarıyla geçtiğimiz hafta açılan okul kütüphanesini de dolaştı.

Okuldaki mescit ile müzeyi de gezen İl Müdürü Ulusan, uygulamaları beğendiğini ifade etti. Öğretmenlerle mini bir toplantı yapan Ulusan, okulun ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Okulda güzel bir kurum kültürü oluştuğunu kaydeden Ulusan, memnuniyetini bir kez daha dile getirdi.

Günün anısına fotoğraf çekimi ile ziyaret sona erdi.
İhlas Haber Ajansı
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