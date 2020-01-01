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Lider Sivasspor'dan tarihinin en iyi hücum performansı

Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, rakip filelere gönderdiği 35 golle ilk devreler itibarıyla tarihinin en iyi hücum performansını sergiledi.
 01 Ocak 2020 21:31
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Lider Sivasspor'dan tarihinin en iyi hücum performansı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği bu kulvarda ilk yarılar itibarıyla en iyi hücum performansını sergileyerek 35 gole ulaştı.

Ligde 3. kez devreyi 37 puanla lider tamamlayan Sivas ekibi, bu sezon birçok ilke de imza attı.

Tarihinde ilk kez ligde üste üste 7 maç kazanan, iç sahadaki 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle de dikkati çekti.

İlk yarıda rakip fileleri 35 kez havalandırarak, bu alanda Trabzonspor ile birlikte zirvede yer alan Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 17 maçlık periyotta en iyi hücum performansını sergiledi.

Attığı 35 gole karşılık kalesinde 16 gole engel olamayan Sivas temsilcisi, 19 ile tarihinin en iyi gol averajını da yakaladı.

İlk devreler itibarıyla Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 31 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk mücadelesi verdiği ve ilk yarıları 37'şer puanla lider tamamladığı 2007-2008'de 28, 2008-2009'da ise 30 gol kaydetmişti.

Sivasspor, ilk devreler itibarıyla en kötü hücum performansını ise sadece 16 gol sevinci yaşadığı 2014-2015 sezonunda ortaya koydu.
Anadolu Ajansı
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