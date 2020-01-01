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Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması

Iğdır Valiliği akşamüzeri meydana gelen kadın cinayetinin ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikatın devam ettiğini duyurdu.
 01 Ocak 2020 21:48
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Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması

Iğdır Valiliği akşamüzeri meydana gelen kadın cinayetinin ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 01.01.2020 tarihinde akşamüzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktul E.A'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde İl Emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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