Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama
Bir iş makinesinin tramvaya enerji sağlayan katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılabiliyor
|01 Ocak 2020 21:53
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.
Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı.
Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor.
Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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