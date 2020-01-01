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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

Bir iş makinesinin tramvaya enerji sağlayan katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılabiliyor
 01 Ocak 2020 21:53
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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor.

Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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