İranlılar yeni yılda Van'da coştu

Yeni yıl kutlamaları Van'da da renkli görüntüler oluşturdu. 2020'ye eğlenerek, coşarak girmek isteyenler mekanları doldurdu. Eğlence mekanları dolup taşarken, Van esnafının yüzünü yine kente gelen İranlı turistler güldürdü. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, yılbaşı programı için de yine kenti tercih etti. İran sınırındaki Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir hafta içinde 10 binin üzerinde İranlı ülkemize giriş yaptı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 90'a ulaştırdı. Van'da ki eğlence mekanlarında ve otellerde düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlılar, 2020'ye gönüllerince eğlenerek girdi.

Kentte faaliyet gösteren Büyük Urartu Oteli'nde kendileri için düzenlenen eğlence programına katılan İranlı turistler kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Otelin Genel Müdürü Sabahattin Duran ise her tatilde ve önemli günlerde İranlıların Van'ı tercih ettiğini belirterek, "Yeni bir yıla girdiğimiz bugünde İranlılar yine Van'ı tercih etti. Çok mutluyuz. İranlılar esnafımıza can suyu oluyor. Bizlerde onları en iyi şekilde şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Van'da yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde 2 bin 500 polis ile 5 bin jandarma personeli görev aldı.