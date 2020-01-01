1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İranlılar yeni yılda Van'da coştu

Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da renkli görüntüler oluşturdu. İranlı turistler, yılbaşında doyasıya eğlenmek için yine kenti tercih etti. Gündüz kentte alışveriş yapan İranlı turistler gecede eğelence mekanlarını doldurdu.
 01 Ocak 2020 21:58
Yazdır
İranlılar yeni yılda Van'da coştu

Yeni yıl kutlamaları Van'da da renkli görüntüler oluşturdu. 2020'ye eğlenerek, coşarak girmek isteyenler mekanları doldurdu. Eğlence mekanları dolup taşarken, Van esnafının yüzünü yine kente gelen İranlı turistler güldürdü. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, yılbaşı programı için de yine kenti tercih etti. İran sınırındaki Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir hafta içinde 10 binin üzerinde İranlı ülkemize giriş yaptı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 90'a ulaştırdı. Van'da ki eğlence mekanlarında ve otellerde düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlılar, 2020'ye gönüllerince eğlenerek girdi.

Kentte faaliyet gösteren Büyük Urartu Oteli'nde kendileri için düzenlenen eğlence programına katılan İranlı turistler kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Otelin Genel Müdürü Sabahattin Duran ise her tatilde ve önemli günlerde İranlıların Van'ı tercih ettiğini belirterek, "Yeni bir yıla girdiğimiz bugünde İranlılar yine Van'ı tercih etti. Çok mutluyuz. İranlılar esnafımıza can suyu oluyor. Bizlerde onları en iyi şekilde şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Van'da yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde 2 bin 500 polis ile 5 bin jandarma personeli görev aldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BBP Çal İlçe Başkanı kansere yenik düştü
01 Ocak 2020 22:18		 'Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz'
01 Ocak 2020 22:13
Türkiye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
01 Ocak 2020 21:11		 Sakarya'da bir ilke imza atıldı. Tam 8 santim uzadı
01 Ocak 2020 20:58
Kızı için başladı, 10 bin tavuklu çiftlik kurdu
01 Ocak 2020 20:46		 Balık azlığı tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı
01 Ocak 2020 20:42
Kaz çiftliği kurdu, 300 bin lira gelir hedefliyor
01 Ocak 2020 20:41		 19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı
01 Ocak 2020 20:12
Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
01 Ocak 2020 19:37		 Kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor
01 Ocak 2020 19:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:41 - Yozgat Belediyesi artık elektriğini kendisi üretecek22:36 - Başkent'te alt geçitlerin yüzeylerine sanatsal dokunuş22:30 - 2019'un instagram zenginleri açıklandı!22:24 - Milyonlarca memur enflasyon farkı haberini bekliyor22:18 - BBP Çal İlçe Başkanı kansere yenik düştü22:13 - 'Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz'22:08 - Zehirlenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci taburcu oldu22:03 - İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler21:58 - İranlılar yeni yılda Van'da coştu21:53 - Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama
21:48 - Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması21:43 - Kar yağışı Abant Tabiat Parkı yolunda trafiği etkiledi21:37 - İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı21:31 - Lider Sivasspor'dan tarihinin en iyi hücum performansı21:29 - Muğla Menteşe'de zincirleme kaza: 3 yaralı21:26 - Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı21:21 - Fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak21:16 - Milli Eğitim Müdürü'nden köy okuluna tam not
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi
YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vehim 1
Sana layık kul olamadık 1
2020 4
Matrix 1
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
atiye 5
erkeklerin iç dünyaları 3
jailson marques siqueira 1
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam