İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler
BBC Roma muhabiri Mark Lowen, 2020 yılına İstanbul'da girdi. Türk kahvaltısını deneyimleyen Lowen, sosyal medya hesabından "Türk kahvaltısı dünyanın en iyisi" paylaşımında bulundu.
|01 Ocak 2020 22:03
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İngiltere merkezli BBC yayın kuruluşunun Roma muhabiri Mark Lowen, Türk kahvaltısını öve öve bitiremedi.
DÜNYANIN EN İYİSİ
Mark Lowen, 2020 yılına İstanbul'da girdi. Türk kahvaltısını deneyimleyen Lowen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahvaltıyı öve öve bitiremedi. Lowen, kahvaltı sofrasını çektiği fotoğrafı "Türk kahvaltısı dünyanın en iyisi" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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