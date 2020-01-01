Zehirlenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci taburcu oldu
|01 Ocak 2020 22:08
|Yazdır
ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu?nda öğretmen Ekrem Bıyık, tarafından Fen Bilgisi dersinde dün yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içerisinde bulunan cıvanın suya ve havaya karıştığı derste bulunan öğrencilerden Ömür A., Sadık B., Kader B., ve Zeynep Yağmur U., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrencilerin kan tahlilleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Tahlil sonuçlarında her hangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 5 kişi taburcu edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muğla Menteşe'de zincirleme kaza: 3 yaralı
01 Ocak 2020 21:29
|İstanbul Beyoğlu'nda kitabevi yangını
01 Ocak 2020 21:05
|33 kilo ağırlığında dev yayın balığı ilgi odağı oldu
01 Ocak 2020 19:08
|Geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular
01 Ocak 2020 18:39
|Gençlik Bakanlığı, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla şehitleri anacak
01 Ocak 2020 12:04
|Süleyman Soylu, Hakkari'de, nöbetteki askerin annesiyle görüştü
01 Ocak 2020 07:36
|Patent başvuru ücretleri belirlendi
31 Aralık 2019 19:14
|Çocukların sinema sevinci...12 bin öğrenci sinemaya gitti
31 Aralık 2019 18:36
|31 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
31 Aralık 2019 00:01
|'Moni ve Bobo' hikayelerini 'işaret dili' ile anlatıyor
30 Aralık 2019 18:39