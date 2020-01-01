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'Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz'

Denizli'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada arabasına binerek kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü kaçmadan önce ise İHA muhabirinin 'ne kadar ceza yediniz' sorusuna ise "Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz" diye yanıtladı.
 01 Ocak 2020 22:13
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'Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz'

Denizli'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada arabasına binerek kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü kaçmadan önce ise İHA muhabirinin 'ne kadar ceza yediniz' sorusuna ise "Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz" diye yanıtladı.

Kentte yeni yıla girilmesi ile birlikte polis tarafından önceden belirlenen noktalarda trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde alkol ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulamalar esnasında polis ekipleri N.D., idaresindeki 32 Nafi Duru 151 özel plakalı lüks aracı durdurdu. Ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 1.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sonrasında şahsa alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL trafik cezası yazılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ardından trafik polisleri N.D.'ye ehliyetine el konulduğu için direksiyon başına geçemeyeceğini bu yüzden ehliyeti olan ve alkollü olmayan birisinin gelerek aracını hareket ettirebileceğini aksi durumda aracın çekici vasıtası ile otoparka götürüleceğini söyledi. Bunun üzerine N.D., beklemeye başladı. Ancak işlemler devam ettiği sırada polis memurları kontak anahtarını almak için araca yönlendiği sırada hızlı davranan N.D., otomobile koşarak araca binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada bir polis memuru aracın arka camına vurarak sürücüyü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı ve sürücü bir anda gözden kayboldu. Sonrasında ise ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Alkollü sürücüden tuhaf açıklama

N.D., ceza yazıldığı esnada kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin 'ne kadar ceza yediniz' sorusuna ise "Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Sevgilim ve aşkımla restorandan geliyorum, evime gidiyorum. Ben ceza yedim, ben ceza falan yemedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz" şeklinde açıklama yapması ise alkolün şişede durduğu gibi durmadığını gözler önüne serdi.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü yunus ekipleri yakaladı

Denetimler esnasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir başka alkollü sürücü ise yunus ekipleri tarafından uygulama noktasından yaklaşık 1 kilometre ileride durduruldu.

Denetimlerde çok sayıda sürücüye alkollü araç kullanmak başta olmak üzere kurallara uymamaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Denetimler gece geç saatlere kadar devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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