BBP Çal İlçe Başkanı kansere yenik düştü
Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli Çal İlçe Başkanı Osman Özkul, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
|01 Ocak 2020 22:18
|Yazdır
Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli Çal İlçe Başkanı Osman Özkul, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Mide kanseri nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli Çal İlçe Başkanı Osman Özkul, dün gece fenalaştı. Özkul doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli 3 çocuğu babası Özkul, memleketi olan Çal Hançalar Mahalle Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz'
01 Ocak 2020 22:13
|İranlılar yeni yılda Van'da coştu
01 Ocak 2020 21:58
|Türkiye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
01 Ocak 2020 21:11
|Sakarya'da bir ilke imza atıldı. Tam 8 santim uzadı
01 Ocak 2020 20:58
|Kızı için başladı, 10 bin tavuklu çiftlik kurdu
01 Ocak 2020 20:46
|Balık azlığı tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı
01 Ocak 2020 20:42
|Kaz çiftliği kurdu, 300 bin lira gelir hedefliyor
01 Ocak 2020 20:41
|19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı
01 Ocak 2020 20:12
|Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
01 Ocak 2020 19:37
|Kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor
01 Ocak 2020 19:21