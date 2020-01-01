Yozgat Belediyesi artık elektriğini kendisi üretecek

YOZGAT Belediyesi, yüksek elektrik faturalarını karşılamak amacıyla belediye meclisinde güneş enerji santrali kurma kararı aldı.

Şehrin su ihtiyacını karşılarken, içme suyu hatlarında kullanılan elektrikli pompalar nedeniyle aylık ortalama bir milyon lira elektrik faturası ödeyen Yozgat Belediyesi, bu giderini kuracağı güneş enerji santrallerinden karşılayacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, nüfus oranına göre Yozgat Belediyesi'nin en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerin başında geldiğini söyledi. Fatura giderlerini azaltmak ve belediyeye gelir sağlamak için belediye meclisinde güneş enerji santrali kurma kararı aldıklarını anlatan Başkan Köse, "İllerde kurulu gücü 5 Mw'tan fazla olan santrallere ruhsat verilmiyordu. Biz durumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğimizde, tükettiğimiz kadar elektrik üretip satma lisansımızı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan aldık" dedi.

Projeyi biran önce hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Köse, "İçme suyu terfi istasyonlarımızın olduğu bölgedeki mera alanının tahsisini belediyemize istedik, zaman kaybetmemek için de proje ihalemizi yaptık. Şuan projemiz hazırlanıyor. 2020 ortalarında projemizi hayata geçireceğiz. Tahmini 90 milyon liralık bir yatırım sağlanmış olacak. Aylık bir milyon 200 bin ile bir milyon 500 lira arasında elektrik satmış olacağız. Bu da belediyemize önemli bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.