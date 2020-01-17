Verilen disiplin cezası, sendika temsilcisi olmadığı gerekçesiyle iptal edilirse, ne yapılır?
|17 Ocak 2020 14:05
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Bir öğretmenin almış olduğu "1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması işleminden dolayı Valilik aleyhine açmış olduğu dava sonucunda Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 23/05/2019 tarihli ve 2018/871-2019/634 sayılı kararda, adı geçenin üyesi olduğu sendika temsilcisinin, hakkındaki disiplin teklifinin değerlendirildiği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısına katılımının sağlanmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildiğinden bahisle, yapılacak işlem hakkında görüş Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görüş yazış yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 18256147 sayılı görüş yazısında; "İlgilinin işlemiş olduğu fiile, işleniş tarihi itibariyle ceza verme yetkisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 127'nci maddesi gereğince zaman aşımına uğramış ise 2577 Sayılı İdari Yargılama Kanununun 28'inici maddesi dikkate alınarak idari yargı kararının kuruma tebliğ edildiği tarihten itibaren (1) bir ay içerisinde, eğer zaman aşımına uğramamış ise zaman aşımı süresinin dikkate alınarak dosyasının üye olduğu sendika temsilcisinin de katılımının sağlandığı İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda yeniden değerlendirilebileceği" belirtildi.
Buna göre Sendika temsilcisinin disiplin kurulunda yer almadığı gerekçesiyle verilen cezanın yargı tarafından iptal edilmesi halinde 2577 Sayılı İdari Yargılama Kanununun 28'inici maddesi dikkate alınarak yargı kararının kuruma tebliğ edildiği tarihten itibaren (1) bir ay içerisinde sendika temsilcisinin de katılımının sağlandığı İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda yeniden görüşülecek.
İşte o görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR
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