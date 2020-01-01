'Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor'
|01 Ocak 2020 23:03
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MEMORİAL Kayseri Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Cingöz, soğuk havaların kalp krizi riskini artırdığını, kalp hastalarının soğuk havalarda dışarı çıkmak için güneşin dik olduğu 12.00-14.00 saatleri arasını tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.
Prof. Dr. Faruk Cingöz, yaptığı açıklamada, soğuk havaların kalbin iş yükünü artırarak, kalp krizi riskini artırdığını ifade etti. Cingöz, Soğuk hava ile karşılaştığımız zaman özellikle eller ve kollardaki damarlar büzülmekte, kan yavaş akmakta, bu da kalbimize yansıyarak iş yükünü artırmaktadır. Bu durum ayrıca tansiyonu da yükseltmekte, böylece kalbin daha çok çalışmasına neden olmaktadır dedi.
Kalp hastalarının çok soğuk havalarda dışarı çıkmamaları gerektiğinin altını çizen Cingöz, Kalp hastaları soğuk havalarda dışarı çıkmak için gündüz, güneşin dik olduğu 12.00-14.00 saatleri arasını tercih etmeliler. Vücudumuzun en çok ısı kaybettiği bölgeler koltuk altı ve boyun bölgesi olduğu için kalp hastalarının soğuk havalarda boyun bölgesini korumasını tavsiye ediyoruz. Soğuk havaya çıkarken ilaç kullananlar, açık kalp ameliyatı ya da kalp nakli olmuş olanların kesinlikle kaşkol ve bere kullanmasını öneriyoruz diye konuştu.
Kış aylarında kalp krizinin en fazla görüldüğü bölgenin İç Anadolu Bölgesi olduğunu kaydeden Cingöz, İç Anadolu Bölgesi yüksek riskin olduğu hastalıklar bölgesidir. Bu bölgelerde ayazın fazla olması nedeniyle, kalp krizi riskini artırmaktadır ifadelerini kullandı.
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