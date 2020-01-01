1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de 2018 yılında 27.1 olan altın üretiminin 2019 yılında, yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığını açıkladı.
 01 Ocak 2020 23:18
Yazdır
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

AMD Başkanı Hasan Yücel, 2019 yılındaki altın üretimi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yücel, 2018 yılındaki 27.1 ton olan altın üretiminin, 2019 yılında yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığına dikkat çekerek, "2019 yılında yaşanan tüm tartışma ve olumsuzluklara rağmen altın üretiminde bu sıçramanın yaşanması, ülkemiz ve ekonomimiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Böylece 2013'deki 33.5 tonluk altın üretimi rekorunu egale ederek, altın üretiminde 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Böylece üreticiler olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, 2020 yılında da 45 tonun üzerinde bir üretimle yeni bir rekora ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI'

Türkiye'de ilk altın üretiminin 2001 yılında başladığını belirten Yücel, "2000 yılında ülkemizde sıfır altın üretilirken, 2001 yılında 1.4 tonla başlayan altın üretimimiz sürekli artarak, 2013 yılında 33.5 tona çıktı. Ancak 2013 yılından sonra özellikle izin süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ve diğer etkenler nedeniyle üretim düşme eğilimine girdi. Bir önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak döneminde başlatılan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile hükümetimizin aldığı önlemler ve verdiği desteklerle Türkiye'de altın üretimi 2017 yılından itibaren yeniden yükseliş trendine girererek, 2018 yılında 27.5 tona çıktı. 2019 yılında ise 38 tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekor sektörün umutlarını artırdı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 6 BİN 500 TON ALTIN VAR'

Yücel, yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton civarında olduğunun tespit edildiğini ve bunun şimdilik bin 100 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü, 338 tonunun ise üretilerek ekonomiye kazandırıldığını kaydetti. Yücel, "Türkiye, geleneksel alışkanlıklarına da bağlı olarak, kişi başına altın satın alımında dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Oysa kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye, önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60'ını rahatlıkla kapatabilir. Bunu gerçekleştirecek potansiyele, teknolojiye ve birikime sahibiz" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
01 Ocak 2020 12:28		 Dolar takip edildi ancak altın kazandırdı
01 Ocak 2020 06:41
'Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık'
31 Aralık 2019 18:37		 Borsa, yılı 114.000 puanın üzerinde tamamladı
31 Aralık 2019 18:27
Yılın son gününde altın fiyatları
31 Aralık 2019 17:34		 Dövizde gün sonu fiyatları
31 Aralık 2019 17:26
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
31 Aralık 2019 13:10		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
31 Aralık 2019 12:54
Gram altın 292 lira seviyelerinde
31 Aralık 2019 12:13		 Gün ortası döviz fiyatları
31 Aralık 2019 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:25 - Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi00:20 - Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı!00:10 - Türkiye, sesten hızlı ilk İHA'sını 2020'de uçuracak00:02 - Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?00:01 - Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu00:01 - 2 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan şoföre 1 yıl 8 ay hapis23:44 - Genç kızın çikolata talebine belediye cevap verdi23:40 - Akşener, yarın milletvekilleriyle istişarede bulunacak23:32 - Alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı
23:28 - 2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!23:23 - Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu23:18 - Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı23:13 - Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı23:08 - BUDO'dan sefer iptalleri23:03 - 'Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor'22:58 - Alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi22:53 - Meslektaşlarından ilik bekleyen Profesöre destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu
Türkiye, sesten hızlı ilk İHA'sını 2020'de uçuracak
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı!
2 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yahya kemal beyatlı 1
Vehim 1
işte türkiye'nin otomobili 4
ankara havaları 2
kırıkkale 1
konuşulduğu kadar iyi olmayan 1
hoşgeldin şehr-i transfer 1
kuru iğne tedavisi 2
özel sektörün köle alımları 1
Melih Germiyan 2
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam