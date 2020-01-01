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2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!

2020'ye çok kısa bir zaman kala WhatsApp milyonlarca kişiyi ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Yeni yıl ile birlikte milyonlarca telefondan desteğini keseceğini açıklayan WhatsApp, yeni yılda hangi telefonlarda çalışmaya devam edecek ? Kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu.
 01 Ocak 2020 23:28
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2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, her geçen gün birbirinden yeni özelliklere kavuşurken, bir yandan da eski sürüm telefonlara olan desteğin biteceğini açıklamaya devam ediyor.

Duyurulara göre, WhatsApp; 2020 yılında milyonlarca telefondan desteğini kaldıracak. Yani milyonlarca kişi WhatsApp kullanamayacak.

Konuyla ilgili açıklama, WhatsApp'ı satın alan Facebook tarafından geldi. Facebook'un "Destek" sayfasından yapılan açıklamaya göre milyonlarca telefon 2020 yılında WhatsApp'a veda edecek.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, 31 Aralık 2019'da Windows Mobile işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar WhatsApp'ı kullanamayacak.

Android ve iOS tarafında da bir çok telefona olan destek sonlandırılacak.

1 Şubat 2020 tarihi ile birlikte; Android 2.3.7'nin altındaki telefonlar ve iOS 7 işletim sisteminden eski sürüm kullanan iPhone modelleri, WhatsApp kullanamayacak!

Unutmadan eklememiz gereken bir detay daha var. Android 3.2.7'den ve iOS 7'den eski işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar, WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek ama herhangi bir güncelleme alamayacaklar.

Güncellemenin yanı sıra oturumunuzu kapatırsanız herhangi bir şekilde başka bir oturum açılamayacak.

Yani kısıtlı bir kullanım şekli ortaya çıkacak ve mecburen daha yeni bir işletim sistemine geçiş yapmanız gerekecek.

Memurlar.Net
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