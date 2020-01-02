Türkiye, sesten hızlı ilk İHA'sını 2020'de uçuracak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdürü Profesör Temel Kotil Türkiye'nin sesten hızlı İHA'sı Göksungur'un ilk uçuşunu 2020'de gerçekleştireceğini açıkladı. Temel Kotil, Aksungur ve Göksungur İHA'lar hakkında son gelişmeleri dile getirdi.

C4Defence'nin haberine göre; ANKA platformu üzerinden geliştirilen Aksungur'u yılın ilk çeyreğinde teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Kotil, 2019 yılı süresince Aksungur ile ilgilendiklerini, Aksungur'un 18 ay gibi kısa bir sürede üretildiğini, kazanılan tecrübe ile bu sürenin her seferinde daha da kısaltıldığı hatırlattı. Kotil, " Süpersonik İHA Göksungur üzerinde çalışıyoruz. Bir yıl olmadan onu uçurmayı hedefliyoruz. Süpersonik olduğu için motorumuz turbojet olacak" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile gerçekleştirilen röportajın tamamı C4Defence Dergisinin gelecek sayısında yer alacaktır.