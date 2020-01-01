Akşener, yarın milletvekilleriyle istişarede bulunacak
|01 Ocak 2020 23:40
|Yazdır
İYİ Parti, yeni yıl mesaisine Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle başladı.
Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Divan Başkanlığından konuyla ilgili üyeler Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Dış İşleri Komisyonu Üyesi Adnan Sezgin, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile bir araya gelerek, tezkerenin gerekçesini inceledi ve üyelerin görüşlerini sordu.
Akşener, yarın da tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önce saat 11.30'da partisinin Meclis Grubunda milletvekilleriyle istişarede bulunacak.
- "Tek tek görüşü alınacak"
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, toplantıda tezkereye ilişkin bilgi verildiğini ve herkesin görüşlerini ifade ettiğini söyledi.
Tezkerenin Meclis'e geldiğinden bu yana parti olarak üzerinde çalıştıklarını ifade eden Paçacı, "Genel Başkan yarın tezkere görüşülmeden önce milletvekilleriyle toplantı yapacak. Milletvekilleri bilgilendirilecek, hepsinin tek tek görüşü alınacak ve ona göre yol haritası belirlenecek." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
02 Ocak 2020 00:25
|2 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Ocak 2020 00:01
|Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu
02 Ocak 2020 00:01
|Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması
01 Ocak 2020 21:48
|Bakan Dönmez: Sıkıntı yaşanmaması için tüm tedbirler alındı
01 Ocak 2020 19:47
|Bakan Kurum açıkladı: İşte kapatılan termik santraller
01 Ocak 2020 19:09
|Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini çocuklarla izledi
01 Ocak 2020 18:51
|Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
01 Ocak 2020 18:15
|YHT'lerde günlük taşınan yolcu sayısında hedef 30 bin
01 Ocak 2020 14:22
|Bakan Koca: Sezaryen değil, normal doğumu teşvik edeceğiz
01 Ocak 2020 14:09