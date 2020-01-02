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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamada "Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
 02 Ocak 2020 00:20
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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı. Ayrıca açıklamada "Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri ise devam etmektedir. Söz konusu değerlendirme işlemleri sonuçlandığında yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." denildi.

ORTAÖĞRENİM burs başvuru sonucu;TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRENİM burs başvuru sonucu;TIKLAYINIZ

2020 VGM BURSU NE KADAR?

VGM "2020 yılında burs miktarlarımız artırılmıştır. 2020 Ocak ayından itibaren ortaöğrenim bursu 75,00 TL, yükseköğrenim bursu 300,00 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu ise 600,00 TL olarak ödenmeye başlanacaktır." açıklamasında bulundu.
Memurlar.Net
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