Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
|02 Ocak 2020 00:25
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Parti kurma hazırlığı içerisinde bulunan Ali Babacan, sosyal medya uygulaması Twitter'da son olarak Haziran 2015'te paylaşımda bulunmuştu.
17-25 Aralık darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi dahil olmak üzere hiçbir olayda paylaşımda bulunmayan Ali Babacan, 1 Ocak 2020'de yani 4,5 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı.
Babacan, 4,5 yıl sonraki ilk paylaşımında "hukuk üstünlüğü", "yoksulluğun azaltılması", "kadınların eşit vatandaş olarak güçlendirildiği" bir Türkiye istiyorum dedi.
5 yıl sonra yeniden Twitter hesabını aktif eden Babacan, peş peşe 13 tweet attı.
İşte Ali Babacan'ın paylaşımları:
1. Yeni yılda tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum.
2. 2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır.
3. 2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır.
4. Artık hukukun ve adaletin hakim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum.
5. Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum.
6. Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum.
7. Kadınların eşit vatandaş olarak güçlendirildiği, kadına yönelik şiddete karşı topyekün mücadele veren bir Türkiye istiyorum.
8. En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye istiyorum.
9. Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye istiyorum.
10. Kendi içinde ve dışarıya karşı güvenliğini sağlamış, sadece güvenlik araçlarını değil, siyasi ilişkileri, ekonomiyi, diplomasiyi ve kamu diplomasisini de güvenliğin ana unsurları gören bir Türkiye istiyorum.
11. 2020'li yıllarda dünya için barış, refah ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyorum.
12. Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. "Önce insan!" demeye devam edeceğiz.
13. Cesaretle, özgüvenle, azimle, işbirliği ruhuyla, diyalog ve ortak akıl arayışıyla çalıştığımızda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Güzel ülkemizin önü açıktır. Allah doğrunun yardımcısıdır.
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