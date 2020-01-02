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Akdeniz için karar günü

Mehmetçik'in Libya'ya gönderilmesini öngören tezkere bugün görüşülecek. Meclis, "evet" diyerek Akdeniz'deki kuşatmayı durduracak ve Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak. Libya'da milletvekilleri, gazeteciler ve STK temsilcilerinin aralarında bulunduğu 180 kişi de bir mektupla Türkiye'ye destek verdi.
 02 Ocak 2020 06:10
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Akdeniz için karar günü

Mehmetçiğin Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Darbeci Halife Hafter'in baskısı altındaki meşrü Trablus hükümeti Türkiye'ye davette bulunmuştu. Olağanüstü oturumda 'Akdeniz tezkeresi'nin kabul edilmesiyle birlikte hükümete Libya'ya asker gönderme konusunda yetki verilecek. Tezkereye AK Parti ve MHP 'evet' oyu verecek. CHP ise UMH'ye karşı 'daha makul' bulduğu terörist Hafter'i kurtarma yolunda 'hayır' oyu kullanacak. İYİ Parti ve Saadet Partisi ise henüz kararsız. Libya'da uluslararası tanınırlığı bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci Hafter güçlerinin başkent Trablus'a yönelik saldırılarını durdurmak için geçtiğimiz hafta resmen Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştu.

İYİ PARTİ TOPLANACAK
İki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin görüşme ve oylaması bugün saat 14:00'ten itibaren başlıyor. AK Parti yönetimi, tezkere konusunda tüm milletvekillerini Meclis'te olmaları konusunda uyardı. MHP de tam kadro Genel Kurul'da olacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının korunması için hayati önemdeki tezkereye AK Parti ve MHP 'evet' diyecek. CHP ve gizli ortağı HDP'nin 'hayır' oyu vereceği biliniyor. İYİ Parti ve Saadet Partisi henüz kararsız. Partinin kararı bugünkü kapalı grup toplantısının ardından netleşecek. Meclis tezkeresinin kabulü için salt çoğunluk yetiyor. Tezkere kabul edilirse Milli Savunma Bakanlığı Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek. Bu konudaki çalışmaların tamamlandığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE NET ÇAĞRI
Bu arada tezkere görüşmelerine saatler kala Libya'dan Türkiye'ye net bir çağrı daha yapıldı. Milletvekileri, gazeteciler, aktivistler ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu 180 isim ortak bir mektup kaleme alarak bunu BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyeleri, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ülkeleri ile Arap Mağrib Birliği Genel Sekreteri'ne gönderdi. Mektupta Fransa, Mısır, BAE ve Rusya'nın Hafter güçlerine verdiği destek eleştirilerek "Kazanımları korumak için Türkiye'nin yapacağı yardımı destekliyoruz" denildi. Mektupta özetle şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Erdoğan, ' Bu anlaşmayı biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Yunanistan, Mısır, İsrail, GKRY ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz bu adımı atınca bunların oyunları bozuldu' dedi.

ALLAH LİBYA'YI KORUSUN

"Çok sayıda siyasi, Libyalı yetkili, akademisyen ve sanatçı olarak Libya'nın Akdeniz'deki haklarını geri kazanması için Türk devletiyle imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını destekliyoruz. Uluslararası alanda tanınmış ve meşrü olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ve ülkenin istikrarına düşman olan ülkeler, Trablus'a yönelik saldırılar düzenliyor. Bu düşman cephenin başında Fransa olmak üzere Mısır, BAE, Rusya ve Libyalı emekli generaller bulunuyor. Trablus'a yönelik saldırıyı destekleyen ülkelerden yapılan anlaşma ve muhalefetin ardından gelen bu gelişmeleri takip ediyoruz. Yerel yetkililer, siyasetçiler ve eski politikacılara ek olarak, biz bu ifadenin imzalayıcıları olarak, Türk devletini destekliyoruz. Türkiye'nin UMH'ye yardımını destekliyoruz. Türkiye'nin UMH ile mutabık kalarak, Trablus'a yönelik saldırganlığı geri püskürtmek ve barbarca bombalanan silahsız sivilleri korunmak için önerdiği adımları da önemsiyoruz. Allah Libya'yı korusun."
Anadolu Ajansı
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