1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

100 bin sosyal konut işsizliği de çözecek

Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 100 bin sosyal konut, kendisine bağlı 200 alt sektörü besleyerek ülke ekonomisinin lokomotifi olma özelliği taşıyan inşaat seköründe son bir yılda 450 bin azalan istihdam sayısını artıracak.
 02 Ocak 2020 07:21
Yazdır
100 bin sosyal konut işsizliği de çözecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Bin Konut Projesi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmasının yanı sıra inşaat sektörünü de canlandıracak. Yaklaşık 200 alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2018'de 2 milyona yaklaşırken, geçen yıl bu rakam 1 milyon 573 bin seviyesine geriledi. İnşaat sektöründe istihdam oranı da yüzde 6,9'da 5,5'e düştü. Sektörde son 1 yılda yaklaşık 450 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken, 81 ilde yapılacak konutlar, işsiz sayısını da makul seviyelere çekecek. Buna ek olarak hükümetin 2020 yatırım programında yer alan 250 bin sosyal konutun yapılacak olması da inşaat sektöründeki işsizliğin azaltılmasına katkı yapacak. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin geçtiğimiz aylarda yayımlamış olduğu rapora göre, devletin 2019'de inşaat yatırımlarında tasarrufa gittiği, bunun sonucunda inşaat yatırımlarının yıllık bazda 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 16, ilk 6 ayında ise yüzde 10 oranında gerilediği belirtilmişti. Özel sektör de ise yeni yatırımlar yerine stok satışlar yapılması, inşaat sektöründeki işsizliğin tırmanışa geçmesine neden olmuştu.

YENİ ŞANTİYELER AÇILACAK

İnşaat sektöründe yaşanan işsiz artışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 81 ile yapacağı 100 bin konutla giderilmeye çalışılacak. Proje kapsamında ülke genelinde birçok noktada yeni şantiyeler açılacak. Buralarda binlerce işçi istihdam edilecek. Ayrıca kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat sektöründe kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler gerçekleştirilecek.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

En fazla konut İstanbul'da yapılacak. Açıklanan 100 bin konutun 10 bini İstanbul'da. İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 ile Gaziantep'te inşa edilecek. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhracatçıyı rahatlatacak düzenleme
02 Ocak 2020 08:55		 Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
02 Ocak 2020 08:44
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
01 Ocak 2020 09:30		 KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 89,2 milyar lira
31 Aralık 2019 17:57
2019'un büyük ikramiyesi Hazineye devredildi
31 Aralık 2019 17:21		 TSE, helal belgelendirme ve akreditasyon sertifikası aldı
31 Aralık 2019 12:44
Boeing uçak firması, THY'ye tazminat ödeyecek
31 Aralık 2019 12:32		 ASELSAN: Ciromuz rekor seviyelere ulaştı
31 Aralık 2019 11:01
Varlık Fonu, Borsadaki payını yüzde 90,60'a yükseltti
31 Aralık 2019 09:28		 Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
31 Aralık 2019 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?
Noterde güvenli ödeme dönemi
Türkiye, sesten hızlı ilk İHA'sını 2020'de uçuracak
Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru
100 bin sosyal konut işsizliği de çözecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 3
kuru iğne tedavisi 2
fotograflarda kendini begenmeme problemi 4
baki 1
visal 1
konuşulduğu kadar iyi olmayan 1
legolas 1
yahya kemal beyatlı 1
murat zorluoğlu'nun fenerbahce tweetleri 1
atiye 4
SON İLANLAR
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeşme İmar 10 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Bulancık Beton 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taşımacılık 1 işçi Alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam