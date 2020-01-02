Kadınlara özel dokunulmazlık
|02 Ocak 2020 07:40
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İçişleri Bakanlığı, 2020'ye girer girmez "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı. Bakan Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan genelge, 81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderildi. Kadına özel koruma sağlayan genelgenin şu maddeleri dikkat çekti:
- Emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak. 500 bin kolluk personeli kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim alacak.
Valiler, kaymakamlar başkanlığında komisyonlar kadına yönelik şiddeti kesintisiz takip edecek.
Muhtarlar, öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere bütün kamu görevlilerine eğitimler verilecek; bu konuda etkin rol oynayacaklar.
Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması yaygınlaştırılacak.
Şiddet failleri için elektronik kelepçe 81 ilde yaygınlaştırılacak.
Şiddet mağdurlarının bilgilerine üçüncü kişilerin erişimi gizlenecek.
Bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyeler denetlenecek.
Şiddet mağduruna delil, belge aranmaksızın resen koruyucu tedbirler verilecek. Hayati tehlikeleri bulunmaları halinde devlet koruması altına alınacaklar.
Mağdur ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetleri yapılmayacak.
Fiziki şiddet barındırmasa dahi kadına yönelik hareket adli vaka sayılacak.
Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerde mahremiyet ile gizliliğe özen gösterilecek.
Şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı alınacak.
Şiddet mağdurunun daha önce başka şikayetinin, soruşturma ve/veya davasının bulunup bulunmadığının mutlaka kontrol edilecek.
Cezaevi firarileri ve şiddet uygulayanlar daha sıkı takip edilecek.
İşlemleri hızlandırmak için tebligatlar posta ile değil kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak.
Şiddet uygulayanlara öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek. İlker Turak
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