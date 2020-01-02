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Filtresiz santraller kapatıldı

Cevre ve Şehircilik Bakanlığı, verilen süreye rağmen baca filtresi takmayan termik santraller için harekete geçti. İşletmelere tanınan sürenin bittiği 1 Ocak gece yarısı itibariyle denetimlere başlayan bakanlık yetkilileri, Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santrallerini, tamamen, Manisa Soma Termik Santralini ise kısmi olarak kapattı.
 02 Ocak 2020 08:30
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Filtresiz santraller kapatıldı

13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak gerekli uyarıları defaatle yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren konulardaki kararlılığımızı termik santral temsilcilerine ifade ettik. Kapatılan termik santraller gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücünün 1883 megavat olduğunu belirterek, "Bunu diğer santrallerden karşılayacak kapasitemiz mevcut. 13 santralin 7'si elektrik üretimine devam edecek. Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısı ile herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız" diye konuştu.
Türkiye
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