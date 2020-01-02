Filtresiz santraller kapatıldı
|02 Ocak 2020 08:30
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13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak gerekli uyarıları defaatle yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren konulardaki kararlılığımızı termik santral temsilcilerine ifade ettik. Kapatılan termik santraller gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücünün 1883 megavat olduğunu belirterek, "Bunu diğer santrallerden karşılayacak kapasitemiz mevcut. 13 santralin 7'si elektrik üretimine devam edecek. Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısı ile herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız" diye konuştu.
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