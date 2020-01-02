Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Plastik poşetler de yeni yıla zamla girdi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılmaya başlandı
|02 Ocak 2020 08:31
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Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine yüzde 22.58 oranında zam geldi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılmaya başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.
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