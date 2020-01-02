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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu

Trabzonspor'un, ikinci yarı öncesi çalışmalarına Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.
 02 Ocak 2020 08:31
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu

Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor ikinci yarıya yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'le devam etme kararı aldı.

Hüseyin Cimşir kimdir?

Hüseyin Çimşir 26 Mayıs 1979 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan Türk futbolcudur. Futbola Trabzonspor altyapısında başladı. A Takıma alındı. Igor Nikolovski karşılığında Sakaryaspor takımına verildi. Sonra Antalyaspor takımında forma giydi. Tekrar Trabzonspor'a döndü. 2008-2009 futbol sezonu dahil Trabzonspor'da mücadele eden ve bir dönem kaptanlık yapan Hüseyin, 2008-2009 sezonu ardından sözleşmesi bitince Trabzonspor'un anlaşma yapmaya isteksiz davranması sonucu Trabzonspor ile iplerini koparmıştır.Dinamo Tiflis ve birçok Anadolu takımından teklif almış, ancak Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer almıştır. Futbolculuk hayatında, basit ama yararlı oyunuyla Türk milli takımına kadar yükselmiştir. Özellikle hakemin verdiği beğenilmeyen kararlar sonucunda gösterdiği agresif hareketleriyle tanınmıştır. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe maçında yaptığı hatalardan dolayı Trabzonspor taraftarının hedef tahtası haline gelmiş, o tarihten sonra bir türlü taraftarın tepkisinden kurtulamamıştır; bu durum yönetimde de istenmeyen adam olmasına zemin hazırlamıştır.[1] Trabzonspor teknik direktörü Hugo Broos tarafından oyunu beğenilmiş ve takıma döndürülmesi istenmiş, ancak bu düşüncesi Trabzonspor yönetimi tarafından kabul görmemiştir.

Çimşir:Takım için yaptıklarına rağmen kendine haksızlık yapıldığını:"Trabzonspor'un bünyesine henüz 8 yaşında girdim. 30 yaşına gittim. Yani 22 yıldır bu kulübün içindeyim. Ne yazık ki kendimi belli çevrelere sevdiremedim. Artık burada kalmamın anlamı yok. Futbol hayatımın son dönemini Yurt dışında oynayarak ve huzur içinde sürdürmek istiyorum. Bunun için de gelecek sezon takımdan ayrılacağım." diyerek açıklamıştır. Ayrıca bu Trabzonspor'dan ayrılışının sebebi olarak da görülmektedir.[3]2012-13 sezonunun sonunda futbolu bırakarak Trabzon Akçaabat FK U14 takımında ilk teknik direktörlük görevine soyunmuştur.
Memurlar.Net
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