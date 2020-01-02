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Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz

Geri dönüşüm katılım payı olan ambalajlar geliyor
 02 Ocak 2020 08:44
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Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz

Ücretli poşet uygulamasının ardından, bakanlık 'geri dönüşüm' için yeni bir adım attı.

Artık tüm ürünlerin geri dönüşüm ambalajı içinde olacak ve bu ambalajdan geri dönüşüm katkı payı zorunlu olarak alınacak.

Çoğu ürün marketlerde depozitolu olarak satılacak.

Üreticiler ile ithalatçılar piyasaya sürdüğü ürünler için devlete 'geri dönüşüm katkı payı' ödeyecek.

Bu yeni uygulama ile tüm ürünlerin ambalajı değerli hale gelecek ve maliyeti olduğu için ambalaj çöp olmaktan kurtulacak ve geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Bakanlık ambalajların ağırlığı ve uzunluğuna göre geri dönüşüm katkı payı belirleyecek.

Memurlar.Net
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