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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
|02 Ocak 2020 08:59
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin programdan kaldırıldığı daha önce duyurulmuştu.
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