İhracatçıyı rahatlatacak düzenleme

İhracatçıların uzun zamandır sıkıntı yaşadığı soruna Hazine ve Maliye Bakanlığı el attı. Yeni yılda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, ihracat bedelleri yurda getirilirken 180 güne ilave 90 gün daha verilecek. İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı. Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi yurda getirilebilecek. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde yurda getirilen döviz bedelinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu da kalktı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak. İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) de eklendi. Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

SÜRE 270 GÜNE ÇIKARILDI

İhracat bedellerinde 180 gün sınırı esnetildi. Buna göre, ihracatçı ihraç bedelini yurda sokarken 180 güne ilave 90 gün daha süre kullanabilecek. Özellikle döviz sıkıntısı yaşayan Venezüella, Küba, Lübnan gibi ülkelere yapılan ihracatta o ülkelerin merkez bankalarınca alınan karar nedeniyle tahsilatta gecikme yaşanabiliyordu. Banka ithalatçı firmaların ödemelerini 300 gün sonrasına erteleyebiliyordu. Yeni kararla taraflar arasında belirlenen ödeme günü esas alınarak ilave 90 gün içinde ödemenin yapılması sağlanacak.

DÖVİZİ BOZDURMA ŞARTI KALKTI

Yeni kararla ihracatçı tarafından getirilen dövizin bankaya bozdurma şartı da kaldırıldı. İhracatçılar için en büyük sorunlardan biri olarak görülen, ihracat bedelinin bütünün ödenmesi ve böylece hesabının kapatılması şartı da ortadan kalktı. Buna göre örneğin 30 bin dolarlık ihracat yapan bir firma, 27 bin dolar alacak tahsil ettiğinde kalan 3 bin dolar nedeniyle hesabı kapatamıyordu. Yeni kararla ihracatçıyı zora sokan bu karar da esnetildi.

EK MALİYETTEN KURTARACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle, kararın ihracatçıların elini rahatlatacağını belirterek, dövizin getirilmesiyle ilgili bazı ülkelerde zorluklar yaşandığını, bu nedenle süre sınırlamasının esnetilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Gülle, "İhracat bedelleri getirilirken iki kez maliyete katlanılıyordu. TL'ye çevriliyor daha sonra ihtiyaç olduğunda tekrar döviz alınıyordu. Yeni düzenleme ihracatçıların rekabet gücünü artırır" dedi.

İHRACATÇININ ELİ RAHATLAYACAK

Türkiye Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bu kararın ihracatçıların elini rahatlatacağını belirtti. Güleç, "180 gün kararı bizi çok zora sokuyordu. Çünkü bazı ülkelerdeki ithalatçı firmalar hükümetlerinin aldığı karar nedeniyle hemen ödeme yapamıyor ve vadeyi 200-300 gün olarak belirliyor. Ancak 180 gün kararı nedeniyle biz bunu kabul edemiyorduk. Bu durum hem bizi hem de onları zora sokuyordu. O nedenle ilave 90 gün kararı sorunu tamamen çözmese de elimizi bir miktar rahatlattı" dedi. Önceki kararda ihracatçıya yapılacak ödemenin tamamının yapılmaması halinde hesabın kapatılamadığını anlatan Güleç, "Diyelim ki bazen firma 1000 dolar eksik yatırıyor. Bu durumda siz para kaçıran kişi durumuna düşüyor ve hesabı kapatamıyordunuz. Bu bizi ciddi sıkıntıya sokuyordu. Bu sorun da yeni düzenlemeyle çözüldü, elimizi ciddi oranda rahatlattı" diye konuştu.

REKABET BİZİ GÜÇLENDİRECEK

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, dünyada daralan bir ekonominin olduğuna dikkat çekerek, "180 gün kararı yanlış bir uygulamaydı. Bu bizim birçok ülkeye ihracatımızı zorlaştırıyordu. Bu elimizi rahatlatır. Dünya pazarlarına uyum sağlamamız açısından çok önemli. Ayrıca pazarda rekabet gücümüzü de artırır" dedi.

Betül Alkent