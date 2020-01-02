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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi.
|02 Ocak 2020 09:29
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