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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi.
 02 Ocak 2020 09:29
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar nedeniyle Şenpazar'da ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Anadolu Ajansı
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