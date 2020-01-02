Ağrı'da 'dedikodu kulübesi'
|02 Ocak 2020 09:36
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Ağrı Belediyesi geçen hafta Millet Bahçesi Parkı'na, üzerinde 'Dedikodu Kulübesi' yazan bir kulübe kurdurdu. Vatandaşların tepkisi üzerine kulübe, etrafı muşambayla sarılarak kapatıldı. Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, kulübenin fotoğraflarını önceki gün Twitter'da yayınladı.
Ağrı'da 'dedikodu kulübesi'
Twitter'da açıklama yapan Sayan, kendisine iftira atıldığını savunarak, şunları yazdı:
"O kulübe bir oyun merkezinden bize verilmiş. Belediyemiz de zabıta kulübesi yapmak için oraya koymuş. Yazısı fark edilince üzeri örtülmüş. Yargıda hesap vereceksin. Utanmadan bana iftira atıyorsun. Bize bulaşarak meşhur olmaya çalışıyorsun. Burada sana ekmek çıkmaz."
Saymaz ise dün Twitter'da Sayan'ın konuşma kaydını yayınladı. Kayıtlara göre konuşmasında, bir 'dedikodu kulübesi' kuracağını açıklayan Sayan, şöyle devam ediyor:
DEDİKODUSUNU ORADA YAPSIN
"Dedikoduyu bırakacağız. Millet bahçesine kulübe yaptırıyorum. Kulübeye 3-4 sandalye, 3-4 paket sigara bırakacağım. Bir de çay ocağı yapacağım. Üzerine yazacağım; dedikodu kulübesi. Dedikodu yapmak isteyenler lütfen burada yapsın, şehrin huzurunu bozmayınız. 10 gün sonra oraya koyacağım. Kim dedikodu yapıyorsa, gitsin orada çayını içsin, sigarasını içsin, dedikodusunu yapsın. Ağrı dedikoduyla bir yere varamaz."
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