Dolar 2020'ye yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|02 Ocak 2020 09:46
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