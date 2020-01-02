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Dolar 2020'ye yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Ocak 2020 09:46
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Dolar 2020'ye yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9500 5,9510
Avro 6,6670 6,6680
Sterlin 7,8420 7,8810
ANKARA
ABD Doları 5,9250 5,9850
Avro 6,6300 6,7100
Sterlin 7,7960 7,9250
Anadolu Ajansı
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