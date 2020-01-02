Bugün görülecek FETÖ davaları
FETÖ'ye yönelik soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor.
|02 Ocak 2020 09:55
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi
02 Ocak 2020 11:20
|Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu
02 Ocak 2020 09:58
|FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
02 Ocak 2020 09:45
|Katalog evliliği reddeden itirafçının başına gelmeyen kalmadı
02 Ocak 2020 09:18
|FETÖ'cü hakim ve savcılara ceza yağdı
02 Ocak 2020 08:28
|Terör örgütü DEAŞ'a 'aralık' darbesi
01 Ocak 2020 13:46
|Ocak'ta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek
01 Ocak 2020 13:23
|Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
01 Ocak 2020 12:53
|FETÖ, komiser yardımcılığı sınav sorularını 3 gün önceden vermiş
01 Ocak 2020 12:40
|FETÖ'cü akademisyenin kadınların gizli görüntülerini çektiği ortaya çıktı
01 Ocak 2020 11:29