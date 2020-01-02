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İyi Parti'nin, Libya tezkeresine dair kararı bekleniyor?

TBMM bugün Libya'ya asker gönderilmesine dair tezkereyi görüşecek. Ak Parti ve MHP, tezkereye destek verirken, CHP ve HDP ise tezkereye destek vermiyor. Akdeniz'deki menfaatleri bağlamında Türkiye için önemli olan bu tezkere için İyi Parti'nin görüşü henüz belli değil.
 02 Ocak 2020 09:56
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İyi Parti'nin, Libya tezkeresine dair kararı bekleniyor?

Beş yıldan beri İsrail, Mısır, Yunanistan, Fransa, GKRY Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol ile ilgili olarak bir birliktelik sergiliyorlar.

Türkiye ise, elindeki sınırlı sayıda gemi ile deniz kuvvetleri ile tek başına, belirlediği parsellerde arama yapmaktadır.

Türkiye son olarak Libya ile kata sahanlığı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Akdeniz ikiye bölünmüş oldu ve Kıbrıs'ta bulunacak bir doğalgaz veya petrolün Yunanistan üzerinden Avrupa'ya aktarılması işi, Türkiye ve Libya'nın onayına bağlı hale geldi.

İşte tam bu noktada, Libya'daki istikrarsızlık arttı. Türkiye Libya'da, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) desteklerken, diğer ülkeler ise Tobruk'ta egemenlik ilan eden ve gayri meşru olan Hafter adlı bir generali desteklemektedir.

Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümetinin başkenti Trablus'a doğru saldırıya geçmiş olup, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Türkiye'den askeri yardım talep etmiştir.

Akdeniz'deki hayati derecedeki hakların korunması için Libya'nın desteklenmesi gerekmektedir. Aksi halde Türk balıkçıların Akdeniz'de olta dahi atamayacağı belirtilmektedir.

Bu bağlamda da, tezkere zaten MHP ve Ak Parti oylarıyla TBMM'den geçebilmektedir. Ancak İyi Parti'nin henüz kararı belli olmayıp, İyi Parti'nin ülkenin hayati derecedeki menfaatleri söz konusu olduğunda nasıl hareket edeceği merak ediliyor

Memurlar.Net
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