Alan değişikliği atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği atama sonuçlarını açıkladı
|02 Ocak 2020 09:58
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Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.
2019 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Sonuçları
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