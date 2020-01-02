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Alan değişikliği atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği atama sonuçlarını açıkladı
 02 Ocak 2020 09:58
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Alan değişikliği atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.

2019 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Sonuçları

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
Memurlar.Net
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