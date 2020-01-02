Tarım'da, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacak
|02 Ocak 2020 10:02
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Toç-Bir-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması için hazırlıkların başladığını duyurdu.
Konuyla ilgili Toç-Bir-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını bekleyen çalışanlarımıza müjdeli haber geldi. Sınavlara ilişkin süreç başladı.
Yetkili sendika TOÇ BİR-SEN olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı personeli için "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı"nın açılması için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'yle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile son olarak 9 Aralık 2019 tarihinde Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk'ün, Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin çalışma hayatına dair yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdirdiği görüşme neticesinde Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Merkez Kuruluşları için 2020'de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılması süreci 31.12.2019 tarihi itibariyle başlamıştır.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı müjdesi ve talimatları için Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, emekleri için Personel Genel Müdürü Sayın İrfan İçöz'e ve ekibine teşekkür ediyor, sınavların çalışanlarımıza, Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Toç Bir-Sen olarak yetkili sendika olmanın verdiği sorumluluğun bilinciyle, üyelerimizin ve hizmet kolumuzda görev yapan tüm çalışanların, hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için vermiş olduğumuz sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
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