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Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar bugünden itibaren tedavi olamayacak

Prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) yükümlüsü yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık itibarıyla doldu.
 02 Ocak 2020 10:06
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Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar bugünden itibaren tedavi olamayacak

Prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) yükümlüsü yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık itibarıyla doldu.

İstanbul Tabip Odası, sosyal güvencesi olmayan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak olmasına tepki göstererek,

"5 milyon yurttaş sağlık hizmeti alamayacak"

değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, oda yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç , yoksulluk ve işsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşın GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12-18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine karşın GSS prim borçlarını ödeyemediğini söyledi.

Primini ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS'lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin edildiğini söyleyen Kılıç,

"Aylık geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşların ise GSS primi devlet tarafından ödenmektedir. Primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalılar ile onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapılmaz ise sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardır"

diye konuştu.
Cumhuriyet
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