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Adana'da bir kişiyi yaralayıp polise ateş açtığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişiyi silahla yaralayıp polislere de ateş açtığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
 02 Ocak 2020 10:18
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Adana'da bir kişiyi yaralayıp polise ateş açtığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişiyi silahla yaralayıp polislere de ateş açtığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde sokakta yürüyen Z.Ç, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayı haber alıp bölgeye giden polis ekiplerine de ateş açıldı. Şüphelilerin kaçtığı olayda yaralanan Z.Ç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren ve "sokak çetesi" oluşumu içinde yer aldıkları ileri sürülen şüphelilerin olay yerine yakın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu tespit etti.

Adrese yapılan baskın sırasında kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan T. (25), İsa A. (22), Müslüm D. (26), Halil A. (26) ve Orhan D. (27) kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin kaçış güzergahında yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Sinan T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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