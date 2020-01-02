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Artvin Çoruh Üniversitesi kişiye özel ilanı düzeltti!

Artvin Çoruh Üniversitesi geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz kişiye özel ilanda düzeltme yaptı!
 02 Ocak 2020 12:20
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Artvin Çoruh Üniversitesi kişiye özel ilanı düzeltti!

27 Aralık 2019 tarihli "Akademik İlanda, Vücut Geliştirme Antrenörlük Belgesi Şartı" başlıklı haberimizde; Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Hukuk veya İşletme Lisans Mezunu Olup Vücut Geliştirme ve Fitness Kıdemli Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak ve Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En Az 5 Yıl Tecrübeli Sahip Olmak." özel şartının arandığı, ALES'ten muaf olan bu programa alınacak kişilerin tecrübesinin ilgili programa uygun olması gerektiği, ancak bu ilanda ilgili şartın atlandığı ve konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanı ile Özel Güvenlik ve Koruma programı Öğretim Görevlisi özel şartı; "Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi, Spor Yöneticiliği veya Antrenörlük Eğitimi Lisans Mezunu Olup Lisans Mezuniyeti Sonrası Özel Güvenlik Alanında En Az 2 Yıl Tecrübeli Olmak ve Kıdemli Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak" şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, bir önceki ilana göre başvuracak bölüm sayısı beşe çıkartılmış ve tecrübe şartı özel güvenlik alanı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, oldukça tepki çeken Vücut Geliştirme ve Fitness ibaresi de genelleştirilerek Kıdemli Antrenörlük Belgesi istenmiştir.

İŞTE DÜZELTME İLANI
Memurlar.Net - Özel

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