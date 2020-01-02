İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı ilahiyat öğrencisi eşini öldürdü
|02 Ocak 2020 10:31
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Iğdır'da bir İmam Hatip Lisesi'nin Müdür Yardımcısı, İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olan eşini silahla vurdu. Bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olan Umut A, kendisi 3 ay önce terk ederek Iğdır'da yaşamaya başlayan 24 yaşındaki Ebru A'yı oturduğu evde bularak öldürdü.
Bir çocuk annesi Ebru A, yaklaşık 3 ay önce eşiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak Iğdır'a yerleşti. Umut A. eşinin Iğdır'daki evine giderek eşiyle tartışma yaşadı. Umut A. tartışmanın büyümesiyle silahını çıkartarak Ebru A'ya ateş etti.
Daha sonra da silahıyla kendisini vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Şüpheli koca ise göğüsünden yaralanarak tedavi altına alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.
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