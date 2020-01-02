1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi
 02 Ocak 2020 10:39
Yazdır
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi

Poşet ücretleriyle ilgili son dakika haberi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi.

Plastik poşetler, yeni yılda da 25 kuruştan satılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştü.

- 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi

Ayrıca 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi. 1 ton plastiğin üretimi ve geri dönüşüme tabi tutulmaksızın doğrudan doğaya bırakılması ile 41 kilogram sera gazı salınımı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulduğunda ise yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının önlenmesi ile yaklaşık 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi.

Sürecin aksatılmadan ve uygulamada farklılıklar oluşmasına mahal vermeden yaygınlaştırılarak sürdürülmesini temin etmeyi öncelikleri arasında tutan Bakanlıkça kasım ayında ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılmış, 2020 yılında geçerli olacak plastik poşet ücretinin 25 kuruş olarak belirlenmesi kararı alınmıştı.

Bu kapsamda, 2020 yılında da satış noktalarında tüketicilere verilen plastik poşetler için adet başına alınacak ücretin sabit 25 kuruş olarak uygulanması için 31 Aralık 2019 tarihli Bakan oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Esasların 10'uncu maddesinin birinci fıkrası olan "2020 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2020 tarihinden başlayarak 2020 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz." şeklinde değiştirilerek yürürlüğe konuldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilimizde toplu taşımaya zam yapıldı
02 Ocak 2020 10:02		 Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
02 Ocak 2020 08:31
Trafik cezalarına yüzde 22.58 oranında zam geldi
01 Ocak 2020 20:36		 İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
01 Ocak 2020 14:32
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
01 Ocak 2020 13:41		 İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı
01 Ocak 2020 13:16
Resmi Gazete'de yayımlandı! 159 lira ceza uygulanacak
31 Aralık 2019 20:19		 Muhasebecilerin yeni ücret tarifeleri belirlendi
31 Aralık 2019 19:48
Enerji piyasalarında uygulanacak para cezalarına zam
31 Aralık 2019 19:29		 2020 yılı için değerli kağıt bedelleri belirlendi
31 Aralık 2019 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Yeni yılda pasaportsuz gidilebilen yerler tercih edildi12:32 - Jandarma Emniyet'in dorone'nu düşürdü12:27 - ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru12:20 - Artvin Çoruh Üniversitesi kişiye özel ilanı düzeltti!12:18 - İBB: Camilere destek kesilmedi12:16 - Gün ortası döviz fiyatları12:15 - Aydın'da 'sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı12:14 - Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı12:10 - Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak12:04 - Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı
11:59 - 'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'11:57 - Nissan eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili 7 gözaltı11:49 - Hayvancılık ve bitkisel üretimde, ufukta bir gelişme var mı?11:47 - Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı11:46 - CHP'nin başkan adayı, Şehir Hatları'na atandı11:45 - 'Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık'11:45 - Türkiye'nin en rekabetçi illeri İstanbul, Ankara ve İzmir11:37 - 'OHAL Komisyonu, son derece bağımsız, bilgiye dayalı karar verdi'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?
Noterde güvenli ödeme dönemi
Mobilya'da KDV yüzde 8'e düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
baki 1
atiye 4
şef 1
konuşulduğu kadar iyi olmayan 4
osmanlı 4
othello sendromu 2
hoşgeldin şehr-i transfer 1
müslüman noel kutlamaz 2
Melih Germiyan 3
cranium 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam