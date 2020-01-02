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Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Ocak'taki partisinin grup toplantısında partililere hitap edecek
 02 Ocak 2020 11:06
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Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Alınan bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.

Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.
Anadolu Ajansı
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