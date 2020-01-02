Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak
|02 Ocak 2020 11:06
|Yazdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.
Alınan bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.
Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.
Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.
Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İYİ Parti'nin 'Libya Tezkeresi' kararı belli oldu
02 Ocak 2020 12:36
|Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
02 Ocak 2020 12:34
|'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
02 Ocak 2020 11:59
|Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı
02 Ocak 2020 11:47
|CHP'nin başkan adayı, Şehir Hatları'na atandı
02 Ocak 2020 11:46
|'Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık'
02 Ocak 2020 11:45
|Saadet Partisi'nin 'tezkere' kararı belli oldu
02 Ocak 2020 11:32
|ÖSYM eski başkanı Ali Demir: Verilemeyecek hesabım yok
02 Ocak 2020 11:22
|İyi Parti'nin, Libya tezkeresine dair kararı bekleniyor?
02 Ocak 2020 09:56
|Ağrı'da 'dedikodu kulübesi'
02 Ocak 2020 09:36