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Siber suçlarda görevli polis, kız meselesinden, intihar etti
Ankara'da, siber suçlarda görevli bir polis memuru intihar etti
|02 Ocak 2020 11:10
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Ankara ili Gölbaşı ilçesinde, Tulumtaş bölgesinde boş bir arazide ceset bulundu.
1 Ocak 2020 tarihinde saat 03:00'te yapılan tespitte, siber suçlarda görevli polis memuru Taner K.'nın, şahsi aracının içinde, beylik tabancasıyla intihar ettiği tespit edildi. İntiharın kız meselesinden kaynaklandığı düşünülüyor.
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