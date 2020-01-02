Mobilya'da KDV yüzde 8'e düşürüldü
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.
|02 Ocak 2020 11:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı..
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