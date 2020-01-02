1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM eski başkanı Ali Demir: Verilemeyecek hesabım yok

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği suçlamalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
 02 Ocak 2020 11:22
Yazdır
ÖSYM eski başkanı Ali Demir: Verilemeyecek hesabım yok

Bazı haber sitelerinde yayınlanan "Ali Demir soruları çaldığını itiraf etti" gibi haberler hakkında bir açıklama yapan Ali Demir "Benim Verilemeyecek Hiçbir Hesabım Yoktur Elhamdülillah" diyerek net konuştu.

Suçlamalar üzerine bir yazılı açıklama yapan Ali Demir bir yazılı açıklama yaptı. Ali Demir açıklamasında basında çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu belirtti.

Ali Demir'in açıklaması

Değerli Arkadaşlarım, Saygıdeğer Dostlarım,

Basında hakkımda yer alan, yalan ve hakarete varan haberler ile ilgili olarak arkadaşlık hakkı kapsamında sizlere bilgi verme ihtiyacı duydum.

Benim ÖSYM'de görev yaptığım süre içerisinde tüm çalışmalarımız hukuk düzeni içerisinde ve ilgililerin bilgisi altında gerçekleşmiştir. ÖSYM'yi istismar eden FETÖ terör örgütü dahil tüm şer odaklarının oyunlarını bozduk. Herkesin sadece hak ettiğini alması için gece gündüz çalışıp çok güvenli bir sınav sistemi kurduk. O sistem bugün aynı şekilde devam etmektedir. Terör örgütü bağlantısı olduğu iddia edilen ÖSYM çalışanlarının bir kısmı bizden önce işe alınmıştır. Bir kısmı ise bizim zamanımızda işe girmiştir. Eleman alımlarının hepsinde, ilana çıkılmış, sınav yapılmış mülakatlar videoya kaydedilmiş ve tüm işlemler şeffaf komisyonlar tarafından yürütülmüştür. Kazananların ataması yapılmadan İstihbarat teşkilatımıza sorularak gelen raporları esas alınmıştır. Hiçbir elemanın alınmasında ben komisyonlarda görev yapmadım. Komisyon üyelerine de bir talimatım da olmadı. BENİM VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIM YOKTUR ELHAMDÜLİLLAH.

Bugün medyada çıkan "Ali Demir soruları çaldığını itiraf etti" haberi tamamen çirkin ve asılsız bir iftiradır. Gereken hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Ben böyle bir beyanda hiçbir ortamda bulunmadım. 82 sayfalık iddianamenin hiçbir yerinde de böyle bir ifade yoktur. Bu durumu esefle karşılıyor, konu ile ilgili her türlü soruyu cevaplamaya her zaman hazır olduğumu bilmenizi istiyorum.

Bu vesile ile 2020 yılının hak ve adaletin tecelli ettiği sağlık ve huzur dolu günleri getirmesini diliyorum.

Selamlar,

Prof. Dr. Ali Demir
Eylül 2010-Nisan 2015 arası ÖSYM Başkanı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İYİ Parti'nin 'Libya Tezkeresi' kararı belli oldu
02 Ocak 2020 12:36		 Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
02 Ocak 2020 12:34
'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
02 Ocak 2020 11:59		 Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı
02 Ocak 2020 11:47
CHP'nin başkan adayı, Şehir Hatları'na atandı
02 Ocak 2020 11:46		 'Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık'
02 Ocak 2020 11:45
Saadet Partisi'nin 'tezkere' kararı belli oldu
02 Ocak 2020 11:32		 Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak
02 Ocak 2020 11:06
İyi Parti'nin, Libya tezkeresine dair kararı bekleniyor?
02 Ocak 2020 09:56		 Ağrı'da 'dedikodu kulübesi'
02 Ocak 2020 09:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - İYİ Parti'nin 'Libya Tezkeresi' kararı belli oldu12:35 - Yeni yılda pasaportsuz gidilebilen yerler tercih edildi12:34 - Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı12:32 - Jandarma Emniyet'in dorone'nu düşürdü12:27 - ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru12:20 - Artvin Çoruh Üniversitesi kişiye özel ilanı düzeltti!12:18 - İBB: Camilere destek kesilmedi12:16 - Gün ortası döviz fiyatları12:15 - Aydın'da 'sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı12:14 - Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
12:10 - Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak12:04 - Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı11:59 - 'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'11:57 - Nissan eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili 7 gözaltı11:49 - Hayvancılık ve bitkisel üretimde, ufukta bir gelişme var mı?11:47 - Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı11:46 - CHP'nin başkan adayı, Şehir Hatları'na atandı11:45 - 'Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?
Noterde güvenli ödeme dönemi
Mobilya'da KDV yüzde 8'e düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 1
ali demir 1
visal 1
TFF nun belirlediği harcama limiti 1
ulaşgkc 1
hoşgeldin şehr-i transfer 1
işte türkiye'nin otomobili 2
kırıkkale 4
baki 1
Matrix 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam