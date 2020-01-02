ÖSYM eski başkanı Ali Demir: Verilemeyecek hesabım yok

Bazı haber sitelerinde yayınlanan "Ali Demir soruları çaldığını itiraf etti" gibi haberler hakkında bir açıklama yapan Ali Demir "Benim Verilemeyecek Hiçbir Hesabım Yoktur Elhamdülillah" diyerek net konuştu.

Suçlamalar üzerine bir yazılı açıklama yapan Ali Demir bir yazılı açıklama yaptı. Ali Demir açıklamasında basında çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu belirtti.

Ali Demir'in açıklaması

Değerli Arkadaşlarım, Saygıdeğer Dostlarım,

Basında hakkımda yer alan, yalan ve hakarete varan haberler ile ilgili olarak arkadaşlık hakkı kapsamında sizlere bilgi verme ihtiyacı duydum.

Benim ÖSYM'de görev yaptığım süre içerisinde tüm çalışmalarımız hukuk düzeni içerisinde ve ilgililerin bilgisi altında gerçekleşmiştir. ÖSYM'yi istismar eden FETÖ terör örgütü dahil tüm şer odaklarının oyunlarını bozduk. Herkesin sadece hak ettiğini alması için gece gündüz çalışıp çok güvenli bir sınav sistemi kurduk. O sistem bugün aynı şekilde devam etmektedir. Terör örgütü bağlantısı olduğu iddia edilen ÖSYM çalışanlarının bir kısmı bizden önce işe alınmıştır. Bir kısmı ise bizim zamanımızda işe girmiştir. Eleman alımlarının hepsinde, ilana çıkılmış, sınav yapılmış mülakatlar videoya kaydedilmiş ve tüm işlemler şeffaf komisyonlar tarafından yürütülmüştür. Kazananların ataması yapılmadan İstihbarat teşkilatımıza sorularak gelen raporları esas alınmıştır. Hiçbir elemanın alınmasında ben komisyonlarda görev yapmadım. Komisyon üyelerine de bir talimatım da olmadı. BENİM VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIM YOKTUR ELHAMDÜLİLLAH.

Bugün medyada çıkan "Ali Demir soruları çaldığını itiraf etti" haberi tamamen çirkin ve asılsız bir iftiradır. Gereken hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Ben böyle bir beyanda hiçbir ortamda bulunmadım. 82 sayfalık iddianamenin hiçbir yerinde de böyle bir ifade yoktur. Bu durumu esefle karşılıyor, konu ile ilgili her türlü soruyu cevaplamaya her zaman hazır olduğumu bilmenizi istiyorum.

Bu vesile ile 2020 yılının hak ve adaletin tecelli ettiği sağlık ve huzur dolu günleri getirmesini diliyorum.

Selamlar,

Prof. Dr. Ali Demir

Eylül 2010-Nisan 2015 arası ÖSYM Başkanı